Avrupa Birliği temsilcileri 'yüksek diyalog' için Ankara'ya geliyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini'nin de aralarında olduğu AB yetkilileri Perşembe günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geliyor.

Görüşmede ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları, Suriye’deki güncel durum gibi bölgesel konuların yanı sıra son dönemde Türkiye’de gözaltına alınan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının durumu da ele alınacak.

“Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog” adı verilen toplantı çerçevesinde görüşecek olan tarafların ikisinin de kendi içerisinde seçim sürecine girmiş olması dikkat çekiyor. Türkiye’de 31 Mart’da yapılacak olan yerel seçimlerin ardından Mayıs 2019’da ise Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleşecek.

Görüşmelerde yer alacak isimler arasında geçtiğimiz Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini belirten Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn da yer alacak.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Türkiye raporunda "Kopenhag kriterlerini yerine getirmekten çıktığı" gerekçesiyle, Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istenmişti.

AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.