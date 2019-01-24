Avrasya Tüneli'ni kullanmayan 8,1 milyon aracın faturasını vatandaş ödeyecek!

İşletmeci şirkete yıllık 25.6 milyon araca geçiş garantisi verilen Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17.5 milyon adet araç geçti. Tüneli kullanmayan 8.1 milyon aracın faturası vatandaşa çıktı.

Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla bu oran yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir gün içinde en çok geçiş ise 65 bin 799 araç ile Anneler Günü'nde gerçekleşti.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre yıllık 25.6 milyon araca geçiş garantisi verilen Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17.8 milyon adet araç geçti. Geriye kalan geçmeyen 8.1 milyon aracın faturası ise vatandaşa çıktı.

Avrasya Tüneli'nden 2018 yılında 17.5 milyon araç geçiş yaptı. 2017 yılında ise yaklaşık 15.6 milyon araç geçiş yapmıştı.

2017 yılına kıyasla tünelin kullanım oranı yüzde 14 artış gösterdi. Yıl boyunca bir günde en çok araç geçişi ise, Anneler Günü'nde gerçekleşti. 13 Mayıs Anneler Günü'nde 65 bin 799 araç Avrasya Tüneli’nden geçiş yaptı.

Avrasya Tüneli'nden günlük 68 bin 500 araç geçmesi için garanti verilirken günlük 47 bin 945 aracın geçiş yaptığı saptandı.

1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle tünel geçiş ücretleri tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL’den 23,30 TL’ye, minibüsler için ise 28,80 TL’den 34,90 TL’ye yükseltildi.