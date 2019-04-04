Avrasya Tüneli’nde fatura yine vatandaşa çıktı: Geçmeyen araçların halka bedeli 155 milyon TL

25 milyon araç geçiş garantisi verilen Avrasya Tüneli’nden 17 milyon araç geçti. Hazine ilgili şirkete geçmeyen araçlar için 155.6 milyon lira ödedi.

Bütçe daha yılın ikinci ayında açık verirken, Hazine’ye yeni yük geldi. Hazine garantisi verilen köprü ve tünellerde hedefler tutmadı ve fatura yurttaşa çıktı.

Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısı beklentinin altında kalınca Hazine ilgili şirkete 155.6 milyon lira ödedi.

CHP Milletvekili Haydar Akar’ın soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 2018’de Osmangazi Köprüsü’nden geçen otomobil eşdeğer araç sayısının 9.1 milyon olduğunu, garanti araç sayıları nedeniyle işletmeci firmaya nisan ayında ödeme yapılacağını belirtti.

“Ödeme miktarı mutabakat aşamasındadır” diyen Turhan, rakamı açıklamadı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen otomobil eşdeğer araç sayısı ise 14.9 milyon oldu.

Nisan ayında firmaya ödeme yapılacağını bildiren Turhan, ancak yine rakam vermedi. Turhan’ın ödenecek rakamı açıkladığı tek yer ise Avrasya Tüneli oldu. Yanıtta şöyle denildi:

“Avrasya Tüneli için 2018 yılı garanti araç geçiş 25 milyon 125 bin birim araç olup, 17 milyon 91 bin 747 birim araç geçişi sağlandığı mutabakatla belirlenmiştir. Bu kapsamda Hazine tarafından görevli şirkete 155 milyon 684 bin 443.14 TL tutarındaki ödeme 2019 şubat ayı içerisinde yapılmıştır.”

Akar, sadece 2018 yılında üç proje için Hazine’nin 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapacağına dikkat çekti.