Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı: Sebep asılsız ihbar

Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, polisin tüneldeki şüpheli aracı incelediği bildirildi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine tünelde trafik akışı yeniden başlatıldı.

Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaparak, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulduğunu" duyurdu.

Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur. — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 19, 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

GÜNCELLEME 22.30:

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada, "İhbarın asılsız olduğu anlaşılmış, trafik akışı yeniden başlamıştır" denildi.