Avrasya Tüneli araç geçiş garantisi hedefini yine tutturamadı: Geçmeyen araçların parasını halk ödeyecek

Avrasya Tüneli’nden iki yılda 31,5 milyon araç geçti. Bu yıl da işletmeci şirkete verilen araç geçiş garantisi sayısına ulaşılamadı. Aradaki farkı, tünelden hiç geçmeyen milyonlarca yurttaş vergileriyle ödeyecek.

İstanbul’da 20 Aralık 2016’da hizmete açılan Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar 31,5 milyondan fazla araç geçtiği açıklandı. Oysa Avrasya Tüneli için işletmeci şirkete yıllık 25,6 milyon araç garantisi verilmişti. İlk yıl 15,6 milyon araç tüneli kullandı, aradaki 10 milyonluk farkın yarattığı 123 milyon TL halkın cebinden çıkmıştı. Bu yıl da geçiş garantisi sayısına ulaşılamadığı için yine şirkete halkın cebinden ödeme yapılacak. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Yıllık araç garantisi hedefinin tutması için günde 68 bin 500 araç geçmek zorunda.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI AÇIKLADI

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanı altından birleştiren Avrasya Tüneli’nin açılışının ikinci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre tünel açıldığından bu yana toplam geçen araç sayısı 31,5 milyon. Tünelden bu yılın ocak ayında günde ortalama 47 bin 421, şubatta 46 bin 203, martta 50 bin 808, nisanda 52 bin 375, mayısta 48 bin 51, haziranda 47 bin 659, temmuzda 45 bin 802, ağustosta 38 bin 621, eylülde 50 bin 823, ekimde 50 bin 100 ve kasımda 49 bin 872 araç geçti.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, günlük geçmesi gereken araç sayısının 68 bin 500 olduğunu açıklamıştı. Arıoğlu, “Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık. Bu yılın sonuna doğru garanti rakamını yakalarız” demişti ancak henüz bu rakamlar yakalanamadı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilen işlerin toplam tutarının 131 milyar lira olduğuna işaret etmiş, Avrasya Tüneli için Bakanlığın merkez teşkilatı 2019 yılı bütçesinde ödenecek Hazine garantisi ödenek teklifinin 167 milyon lira olduğunu söylemişti.

1,2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE İŞLİYOR

Toplam 1,2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap-işlet-devret modeli ile hizmet veriyor. Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak. Geçiş garanti sayısına ulaşılmadığı sürece, bu şirkete geçmeyen araçlar için geçmiş gibi para ödenecek.

Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmişti.