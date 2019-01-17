Avrasya Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir anket sonuçlarını açıkladı

Avrasya Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Balıkesir, Hatay ve Denizli'de yaptığı yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
Perşembe, 17 Ocak 2019 11:40

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

Özkiraz'ın açıkladığı anket sonuçları şöyle:

İSTANBUL

Binali Yıldırım: 44 / AK Parti

Ekrem İmamoğlu 42 / CHP

Kararsız 14

ANKARA

Mansur Yavaş: 49 /CHP

Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti

Kararsız: 11

İZMİR 

CHP adayı: 63

Nihat Zeybekci: 24

Kararsız: 13

BURSA 

Alinur Aktaş: 36 / AK Parti

Mustafa Bozbey: 34 / CHP

Kararsız: 30

ANTALYA 

Muhittin Böcek: 52 /CHP

Menderes Türel: 38 / AK Parti

Kararsız: 10

ADANA

Hüseyin Sözlü: 38 / MHP

Zeydan Karalar: 36 / CHP

Kararsız: 26

AYDIN

Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP

Mustafa Savaş: 36 / AK Parti

Kararsız: 10

BALIKESİR 

İsmail Ok: 42 / İYİ Parti

Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti

Kararsız: 20

HATAY

Lütfü Savaş: 48 / CHP

İbrahim Güler: 36 / AK Parti

Kararsız: 16

DENİZLİ 

Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti

Osman Zolan: 38 / AK Parti

Kararsız:16

 