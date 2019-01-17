Avrasya Araştırma Ankara, İstanbul ve İzmir anket sonuçlarını açıkladı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 10 büyükşehir için yaptıkları anketin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.
Özkiraz'ın açıkladığı anket sonuçları şöyle:
İSTANBUL
Binali Yıldırım: 44 / AK Parti
Ekrem İmamoğlu 42 / CHP
Kararsız 14
ANKARA
Mansur Yavaş: 49 /CHP
Mehmet Özhaseki 40 / AK Parti
Kararsız: 11
İZMİR
CHP adayı: 63
Nihat Zeybekci: 24
Kararsız: 13
BURSA
Alinur Aktaş: 36 / AK Parti
Mustafa Bozbey: 34 / CHP
Kararsız: 30
ANTALYA
Muhittin Böcek: 52 /CHP
Menderes Türel: 38 / AK Parti
Kararsız: 10
ADANA
Hüseyin Sözlü: 38 / MHP
Zeydan Karalar: 36 / CHP
Kararsız: 26
AYDIN
Özlem Çerçioğlu: 54 / CHP
Mustafa Savaş: 36 / AK Parti
Kararsız: 10
BALIKESİR
İsmail Ok: 42 / İYİ Parti
Yücel Yılmaz: 38 / AK Parti
Kararsız: 20
HATAY
Lütfü Savaş: 48 / CHP
İbrahim Güler: 36 / AK Parti
Kararsız: 16
DENİZLİ
Ümit Bahtiyar: 46 / İYİ Parti
Osman Zolan: 38 / AK Parti
Kararsız:16