AVM emekçilerine bayram yok: Oturmak bile yasak...

Türkiye'de sayısı her geçen gün artan AVM'lerde çalışan emekçiler neredeyse hiç tatil yapamazken, ağır çalışma koşulları altında oldukça düşük ücretlere katlanmak zorunda kalıyor. AVM emekçilerine ilişkin hazırlanan bir rapora göre, Türkiye'de yaklaşık 500 bin AVM çalışanı varken, bu çalışanların yüzde 56,4'ü 25 yaş altında olan genç işçilerden oluşuyor. Aynı rapora göre, AVM çalışanlarının yüzde 54,4’ü hiç tatil yapamıyor.

Türkiye’de AVM sayısı hızla arttırılırken, çalışanların koşulları göz önünde bulundurulmamaya devam ediyor. 10 yıl önce Türkiye’de 43 AVM mevcutken, bugün bu sayı 396’ya yükselmiş durumda. Bu alışveriş merkezlerinin 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana, ve 150’si diğer illerde. Türkiye'de ayda 2.5 milyon kişi AVM’lere giderken, bu AVM’lerde çalışanların sayısı ise yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmış durumda.

CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl tarafından açıklanan rapora göre, AVM çalışanlarının yaşları 25’in altında olanların oranı yüzde 56,4; 35 yaş üstündekilerin oranı ise yalnızca yüzde 6,2.

GÜNÜN YARISI AVM'DE GEÇİYOR

Rapora göre, AVM emekçilerinin en önemli sorunu çalışma saatleri. Sabah saat 10.00’da iş başı yapan AVM çalışanları, en erken akşam saat 10.00’da işten çıkabiliyor. AVM emekçileri, başta 1 Mayıs olmak üzere, dini bayramlar ve resmi tatil günlerinden de yararlanamıyor. AVM emekçilerinin yarısından fazlası sürekli mesaiye kalıyor.

YÜZDE 54,4'Ü HİÇ TATİL YAPMIYOR

Yine rapora göre AVM çalışanlarının yüzde 54,4’ü hiç tatil yapamıyor.

Ücret ve çalışma saatleri konusunda problemler yaşayan AVM emekçilerinin çalışma saatleri içerisindeki koşulları da insan onurunu zedeleyecek şeklide. Tuvalet ve yemek molaları bile problem konusu oluyor.

OTURMAK BİLE YASAK

Denetimin hiç bitmediği AVM’lerde çalışanlar kamerayla ya da amirleri tarafından sürekli izleniyor ve ağır baskı altında çalışıyor. Günün yarısını işyerinde geçiren AVM çalışanlarının, gün içindeki mola hakları ise 1 saat 15 dakika ile kısıtlı. Mola harici oturmak bile yasak. AVM emekçilerinin hem yaptıkları iş hem de müşterilere karşı tavırları sürekli denetleniyor.