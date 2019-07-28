Atlı faytonların kaldırılması için pedal çevirdiler

Don Kişot Bisiklet Kolektifi 'Faytondan in bisiklete bin' çağrısıyla atlı faytonların kaldırılması için İstanbul'da Kadıköy - Bostancı arasında pedal çevirdi.

Don Kişot Bisiklet Kolektifi'nin "Faytondan in bisiklete bin" çağrısıyla Kadıköy Adalar İskelesi önünde buluşan 25 kişilik grup, atlı faytonların kaldırılması için Bostancı Adalar İskelesi önüne kadar bisiklet sürdü. Bostancı'da yapılan basın açıklamasında, "Talebimiz; Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır!" sözleri yer alırken, açıklamayı yapanlar 2019 yerel seçimleri öncesinde atlı faytonları kaldıracağı sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünü yerine getirmesi istedi.

Sürüş boyunca "Faytondan in bisiklete bin", "İsyan, beygir, özgürlük", "Dur de dur de köleliğe dur de dur de dur de faytonlara dur de", "Atların plakası olmaz" yazılı dövizler taşıyıp slogan atan grup yol boyunca alkışlarla desteklendi.