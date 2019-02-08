Atilla Taş tahliye oldu

'FETÖ'nün medya yapılanması' soruşturması kapsamında hüküm giyip cezaevine konan şarkıcı Atilla Taş bugün cezaevinden salıverildi.

Atilla Taş, bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.

Taş, ilk olarak Eylül 2016'da tutuklanmış, Ekim 2017'de Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Mart 2018'de "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018'de ikinci kez tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan şarkıcı için avukatları 30 Ocak'ta denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendirilirken Taş Kocaeli Cezaevi'ne gönderilmişti.