Atilla Taş sevk edildi

Atilla Taş, gerekçe gösterilmeksizin Silivri Cezaevi’nden Kocaeli Cezaevi’ne nakledildi.

"FETÖ'nün medya yapılanması” davasında “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş, gerekçe gösterilmeksizin Silivri Cezaevi’nden Kocaeli Cezaevi’ne nakledildi.

Atilla Taş’ın avukatı Yaman Akdeniz, Taş’ın tahliye dilekçesinin henüz değerlendirilmediğini belirterek, başka bir cezaevine nakledilme kararına tepki gösterdi.

Yaman Akdeniz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atilla Taş’la ne alıp veremediğiniz var? Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi için Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’ne geçen Çarşamba dilekçe verdik ve daha itiraz değerlendirilmeden Atilla Taş’ı bugün Kocaeli Açık Cezaevine göndermeye karar verdiler” dedi. Akdeniz, “Bugün Atilla Taş’ın doğum günü. Doğum gününde apar topar Silivri’den Kocaeli Açık Cezaevine sevk ediliyor. Hem de tahliyesi için yaptığımız itirazlar karara bağlanmadan. Atilla’nın Kocaeli’ne sevk talimatını kim verdi?” diye sordu.