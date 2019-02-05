'Atığı engellemek' için paralı yapılmıştı: Marketten 'dışarıdan poşet getirme' yasağı

1 Ocak 2019’dan itibaren naylon poşetlerden 25 kuruş alınmaya başlandı. Yasağın ardından bir markette yer alan 'Mağaza içerisine sırt çantası, alışveriş çantası ve poşetleri ile girmek yasaktır' yazısı dikkat çekti.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yer alan düzenleme uyarınca, yeni yıldan itibaren plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılıyor.

Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

DIŞARIDAN POŞETE YASAK

Odatv'nin aktardığına göre internet üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta, market içerisine sırt çantası, poşet ve alışveriş çantasıyla girmenin yasaklandığı uyarısı yer aldı.

Açıklamada ise “Ankara’nın alt gelire hitap eden marketlerinden biri olan GİMSA, mağaza içerisine alışveriş çantası almayı yasaklamış, sosyal medyada karşıma çıkan bir fotoğrafla durumdan haberim oldu. Paylaşan kişi boş poşetleri içeri almadıklarından bahsetmiş. Adam resmen, poşet üzerinden rant sağlama yoluna gitmiş” iddiaları ortaya atıldı.

İşte marketteki o uyarı pankartı: