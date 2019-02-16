Atatürk'ün mirası işletmeciye kiraya verilecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) 81 bin metrekare alan piknik alanı olarak kiraya verilecek.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü'nün ihale ilanına göre, 1. derecede doğal ve tarihi SİT sınırları içerisinde kalan 81 bin metrekarelik alan piknik alanı olarak kiraya verilecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın "Ata'nın mirası kiraya çıkacak" başlıklı haberine göre, ihale teklifler alındıktan sonra istekliler arasında açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek.

Kira süresi 10 yıl olacak. Yıllık tahmini bedel KDV hariç 345 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat tutarı da 103 bin 500 lira olarak ilan edildi.

İhale 4 Mart'ta saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. İhale ilanında AOÇ Müdürlüğü'ne yetki veren bir hüküm de yer aldı. İlk kurulduğunda 102 bin dekar olan AOÇ, başka kurumlara devirlerle bugün 33 bin dekara kadar inmiş durumda.