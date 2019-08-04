Atatürk'ün evinin replikasını yaptırıp taksi durağına çevirdi

Sinop’un Boyabat ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin replikasını yaptırıp taksi durağı olarak hizmete açtı.

Sinop’un Boyabat ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Şefik Çakıcı’nın yaptığı son hamle tartışma yarattı.

Çakıcı'nın, ilçe kaymakamlığı girişinde ve hemen Atatürk anıtı yanı başında Atatürk'ün Selanik’te doğduğu evin replikasını yerleştirip, sonra da taksi durağı olarak hizmete açılmasını sağlaması halkın tepkisini çekti.

Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre, vatandaşlar AKP’li başkan Şefik Çakıcı’ya tepkilerini dile getirdi.

Boyabat’ın AKP’li Başkanı Çakıcı, 2015 yılında ilçenin bir köyünde düzenlenen şenlikte yaptığı “Rize'den çok güzel misafirlerimiz var. Biliyorsunuz Rize kutsal topraklar, ümmetin liderinin memleketi Rize. Onlara da hoş geldiniz diyorum” sözleriyle de Türkiye gündemine oturmuştu.