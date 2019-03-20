Atatürk’ün adı anılmadı, albay tepki göstererek salonu terk etti: Albaya soruşturma

Avcılar’da düzenlenen 18 Mart etkinliğinde, Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül, Atatürk’ün adı anılmadığı için salonu terk etti.

18 Mart etkinliği için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği anma programında gerginlik yaşandı.

ABC'de yer alan habere göre, 18 Mart'ta Çanakkale'de yaşamını yitirenler adına okunan duada Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hiç anılmaması üzerine, Avcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül'ün, duayı yapan öğretmenin yanına gidip, “Mustafa Kemal Atatürk’ü duydun mu sen hiç? Ona niye Fatiha okumadın?” diyerek salonu terk etti.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI İDDİASI

Öte yandan Albay İrevül hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.