Atatürk'e hakaretten tutuklanan üniversite öğrencisi: Pişman değilim, Allah'ın kanunları var

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin, 'Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu', tören alanına bilerek gittiğini söyledi. Şahin, 'pişman olmadığını' ifade etti.

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde sarf ettiği hakaretler nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Şahin, tören alanına gelerek "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağırmaya başlamış, hakaretlerde bulunmuştu. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Şahin, daha sonra "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. 'TÖREN ALANINA BİLEREK GİTTİM' Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Emine Şahin, "pişman olmadığını", "Atatürk'ü bu şekilde anmanın dinine aykırı olduğunu" savunarak tören alanına da bilerek geldiğini söyledi. Geceyi gözaltında geçiren Şahin, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Emine Şahin, 'Atatürk hatırasına alenen hakaret' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.