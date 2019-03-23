Atatürk ve İstanbul Havalimanı 12 saat uçuşa kapatılacak

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde 6 Nisan gecesi saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

Türk Hava Yolları (THY), 5 Nisan’da saat 03:00’te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine hazır olduğunu duyurdu. Taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. 45 SAAT SÜRECEK Taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. THY, 45 saat boyunca 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Taşınma sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak. Taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.