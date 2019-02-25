Atatürk Orman Çiftliği'ne bir büyük saldırı daha: Tam 1 milyon metrekare!

AKP'nin Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) saldırısı sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 'yeni plan değişiklikleri ile AOÇ’de 1,5 -2 ayda 781 bin metrekare, inşaat alanlarıyla beraber toplamda 1 milyon metrekare talana açıldı' açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yeni plan değişiklikleri ile Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) 1,5 -2 ayda 781 bin metrekare, inşaat alanlarıyla beraber toplamda 1 milyon metrekare AOÇ arazisinin talana açıldığını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “AOÇ üzerinden rejimle hesaplaşma devam ediyor. AOÇ kanunsuzca talan ediliyor. AOÇ’yi parsel parsel takip ediyoruz. Kamuoyunu bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak tüm talan plan değişikliklerini yargıya taşıyoruz. Bazı planlara yönelik davaları açtık. Diğerlerine de askı süreci biter bitmez dava açacağız. AOÇ alanları özgürleşene kadar mücadele edeceğiz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nde, AKP döneminde en büyük talan sürecini ve toprak kaybını yaşadı. Devirlerle, gasp etmelerle, kiralama yöntemleriyle, plan değişiklikleriyle büyük bir talan süreci yaşanıyor. Özellikle Kaçak Saray, Ankapark’la başlayan, sonrasında da toprak bütünlüğünü parçalayan 50 metrelik yollar ve plan değişiklikleriyle bu talan devam ediyor. Son 1,5 -2 ay içinde AOÇ arazilerinden plan değişiklikleri ve kiralama yöntemiyle tam 781 bin metrekarelik alan talan edilmiş durumda. AOÇ alanları Cumhuriyet’in kurucu mekanıdır. Hem kollektif yaşamı hem de üretimi örgütleyen bir alandır. Bugün baktığımızda, tanzim satışlardan bahsediliyor insanlar sağlıklı gıdaya ulaşamamışken, AOÇ 90 yıl öncesinden hem bir üretim alanı, hem bir paylaşım hem de çağdaşlaşma alanıdır. Bugün gelinen noktada parça parça talan edilmiş durumda. Özellikle AKP hükümeti döneminde AOÇ talanı bitmiyor. Rejimle hesaplaşmanın simge mekanı AOÇ’de son 1,5 2 ay içerisinde yapılan plan değişiklikleriyle ve inşaat alanlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyon metrekare talana açıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hepsini yargıya taşıyoruz" ifadelerini kullandı.