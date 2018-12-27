Atatürk Havalimanı'nın taşınma tarihi belirlendi

DHMİ tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı.

DHMİ tarafından bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderildi.

DHA'nın aktardığına göre; yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin değerlendirmesinde büyük taşınmanın mevsim şartlarının uygun olacağı ileri bir tarihe alınması istenildiği belirtilerek gecikme nedenleri şöyle sıralandı:

"Muhtemel olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhının trafiğe kapatılması ve trafiğin başka güzergâhlara yönlendirilmesiyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceği, İstanbul Havalimanında görev yapacak gümrük ve emniyet personelinin tam kapasite çalışma eğitimi, tayin süreçlerinin tamamlanması ve personel yetersizliği..."

DHMİ'nin yazısında "İstanbul Havalimanının tam kapasite ile işletmeye geçiş tarihinin Valilik yazısı dikkate alınarak 03 Mart 2019 tarihine ötelenmesi uygun değerlendirilmiştir" denildi.