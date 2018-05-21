Atatürk Havalimanı'nın kapanacağı tarih belli oldu

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın resmi açılış töreni 29 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Geçiş döneminde ve sonrasında İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı'nın (LTFM) kullanım şartları maddeler halinde açıklandı.

Habertürk'ün haberine göre, 25 Ekim 2018 öncesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM), deneme uçuşları hariç, herhangi bir uçuş düzenlenmeyecek. 25 - 30 Ekim 2018 saat 03:00 arasında; İGA'ya sadece üssü AHL olan taşıyıcılar tarafından sınırlı sayıda intikal uçuşları düzenlenebilecek.

Taşınma süreci 30 Ekim 2018 saat 03:00 da başlayacak. 31 Ekim 2018 saat 00:00'da bitecek. Bu 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Yeni Havalimanı sadece base taşıyıcıların seferlerine açık olacak. Bu 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek olup bu kapasite değeri de belirtildi. İGA ve AHL birlikte saatlik 35 iniş, - saatlik 35 kalkış, - AHL ve toplam kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

31 Ekim 2018 saat 00:00'dan itibaren Atatürk Havalimanı, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerde kullanılacak.