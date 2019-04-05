Atatürk Havalimanı'nı artık sadece onlar kullanacak...

2019'un en iyi 5. havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı bugünkü büyük taşınmanın ardından kapatılacak. Havalimanı sadece Erdoğan ve devlet görevlileri tarafından kullanılabilecek.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma işlemi bugün yapılıyor. Bu taşınma işlemenin tamamlanmasının ardından 2019'un en iyi 5. havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı artık yurttaşlar tarafından kullanılamayacak. Konuyu köşesine taşıyan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, "İşin ilginci Atatürk Havalimanı'nda bütün pistler kapatılmayacak. Cumhurbaşkanı ve diğer devlet görevlileri bu havalimanını kullanacak! Vatandaş yollarda sefil olurken onlar şehrin en güzel konumundaki Atatürk Havalimanı'nın keyfini çıkartacak" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER THY'nin büyük taşınma işlemi başladı