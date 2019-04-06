Atatürk Havalimanı'ndan son uçak kalktı: Taşınma işleminin yüzde 70'i tamamlandı

Türkiye tarihinde bir sayfa kapanıyor. 107 yıl önce askeri havalimanı olarak kurulan ve 86 yıldır sivil havacılığın hizmetinde olan Atatürk Havalimanı'ndan veda uçuşu gerçekleşti. Atatürk Havalimanı'ndan son sefer saat 02.47'de Singapur'a yapıldı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan, 45 saatlik tarihi taşınma işlemi sürüyor. Dün gece yarısı başlayan taşınma sürecinde saat 02.40'a kadar THY'nin tüm uçuşları, Atatürk Havalimanı'ndan yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer olan "TK 54" sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu için akşam saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı'nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.

YOLCULARA SON SEFERE ÖZEL SEMBOLİK BİLETLER DAĞITILDI

Sefer öncesi yapılan uğurlama törenine Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanı çalışanları, yolcular ile bazı davetliler katıldı. Eşi Tuğçe Saatman Aycı ile yolculara son sefere özel sembolik biletleri dağıtan İlker Aycı, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

THY ile Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi personeli de Singapur'a gidecek yolcuların uçağa binmesinin ardından birbirlerini tebrik ederek alkışladı. Singapur seferinin yazılı olduğu terminaldeki ana ekranın fotoğrafını çeken bazı çalışanların duygulandıkları gözlendi. Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Böylece THY, 86 yıllık yükselişine ev sahipliği yapan transfer merkezi Atatürk Havalimanı’ndan son uçuşunu icra etmiş oldu.

THY GENEL MÜDÜRÜ: TAŞINMA İŞİNN YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na taşınmanın planlananın önünde devam ettiğini, yüzde 70'inin bittiğini belirterek, "Eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum" dedi.

Ekşi, şunları kaydetti: "Planlananın önünde gidiyoruz. Şu ana kadar bir aksilik çıkmadı, eğer bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum. An itibarıyla yarın İstanbul Havalimanı'ndan tüm seferleri yapacak teçhizatın oraya aktarımını tamamladık. Dolayısıyla yarın ki seferlerimizde taşınmadan dolayı herhangi bir aksaklık yaşanmayacak."