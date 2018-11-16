Atatürk Havalimanı saldırısında karar

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili davada 6 sanığa 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

IŞİD tarafından 28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığa 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi "anayasayı ihlal" ve ’’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Altı sanık hakkında ayrıca “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan toplam 2 bin 202'şer yıl hapis cezası ve ''mala zarar verme'' suçundan 402 yıl hapis cezası verildi.

28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı’na düzenlenen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 163 kişi de yaralanmıştı.