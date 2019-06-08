Atatürk Havalimanı arazisi için sofra kuruldu

Yeni havalimanının devreye girmesinin ardından 'Büyük göç'le boşaltılan Atatürk Havalimanı'nın arazisi ağız sulandırıyor. 2 Mayıs'ta yapılan ve gayrımenkul akbabalarının katıldığı bir toplantıda konuşulanlar bugün basına yansıtıldı. Foruma katılanlar arazinin 'sadece yeşil alan olarak değerlendirilmemesini, karma kullanımlı projelere açılmasını' istemiş!

Yeni havalimanının devreye girmesi sonrası Atatürk Havalimanı arazisinin akıbetinin ne olacağı belli olmuş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir bölümünün "millet bahçesi"ne dönüştürüleceği açıklanan yaklaşık 12 milyon metrekare büyüklüğündeki alanın iki pistinin uçuşlara açık olacağı, terminal binasının bir bölümünün de Havacılık Üniversitesi olarak kullanılacağı öne sürülmüştü. Öte yandan, inşa edildiği zamandan farklı olarak bugün İstanbul'un oldukça merkezi bir yerinde bulunan araziye, "piyasanın" çoktan göz diktiğini düşünmemek saçma olur.

2 MAYIS'TA YAPILAN TOPLANTIDA KONUŞULANLAR BİR AY SONRA KAMUOYUNA DUYURULDU

Atatürk Havalimanı'nın akıbetine ilişkin belirsizlik gayrimenkul sektörünü çoktan harekete geçirmiş. Avrupa emlak pazarındaki varlığı ile bilinen Kentsel Arazi Enstitüsü'nün (ULI) 2 Mayıs'ta düzenlediği "Atatürk Havalimanı Nasıl Dönüştürülebilir?" başlıklı etkinliğin bugün ortaya çıkan ayrıntıları dikkat çekiyor.

Atatürk Havalimanı arazisinin geleceğinin konuşulduğu toplantıya AKP döneminde yaşadığı palazlanma ile dikkat çeken Zorlu Holding'in yanı sıra gayrimenkul, havacılık ve turizm şirketlerinden çok sayıda temsilci katılmış. Toplantıda varılan görüş birliği ise Atatürk Havalimanı'nın sadece yeşil alan olarak değerlendirilmemesi, alanın "karma kullanımlı projelere" açılması yönünde!

Toplantıyla ilgili bir aydan uzun bir süre sonra hazırlanan basın bültenine yansıyanlar, gayrımenkul akbabalarının iştahı hakkında kaygı duymak için yeterli detayları sunuyor.

EPOS GAYRIMENKUL TEMSİLCİSİ: ARAZİ ÇOK CEZBEDİCİ!

Hazırlanan Basın Bülteni'nde anlatıldığına göre, toplantıda, Türkiye'de büyük yeşil alanların nasıl yönetileceğinin bilinmediğini öne süren ve Atatürk Havalimanı için yeni bir kanun çıkarılması gerektiğini savunan ULI Danışma Kurulu Üyesi ve Zorlu Gayrimenkul Başkanı Mesut Pektaş, alana "Kültürel Teknopark“ statüsünün verilmesini önerdi.

Atatürk Havalimanı arazisinin 11 milyon 700 bin metrekare olmasını "çok cezbedici olduğunu" söyleyen EPOS Gayrimenkul temsilcisi ise bölgenin yeşil alana dönüştürülmesinin maliyetli olacağını öne sürerek alanın fuar merkezi olarak kullanılmasını savundu.

ATLAS PROJE TEMSİLCİSİ: YEŞİL ALAN OLSUN ROMANTİKLİĞİNDE DEĞİLİM

Havalimanının bölgede bir "ekonomi oluşturduğuna" dikkat çeken Atlas Proje temsilcisi “Ben açıkçası hepsi yeşil alan olsun romantikliğinde de değilim. Özel yıkım maliyetleri çok iyi hesaplanmalı. Burası havacılık dahil İstanbul’da fuar alanı olarak genişlemeli“ şeklinde konuştu.

Atatürk Havalimanı'nın kapatılması ile birlikte bölgede bulunan 18 bin otel odasının tehlikeye girdiğine değinilen toplantıda arazinin kısmen havalimanı olarak kullanılması görüşü de sık sık tekrarlandı.

HAYALLER MİLLET BAHÇESİ HEDEF DISNEYLAND

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi ise “İstanbul’un geneline baktığımızda bu büyüklükte bir arazi yok. Çevredeki oteller içinde turizme yönelik bir proje geliştirilebilir. Mesela Disneyland tek başına 20 milyon turist çekebiliyor” diye konuştu.

Alanın tek bir işlev için büyük olduğuna kanaat getirilen toplantıda "network merkezleri", "girişimcilik üssü", "uluslararası ticaret merkezi" gibi önerilerde de bulunuldu.

URBAN LAND INSTITUTE/KENTSEL ARAZİ ENSTİTÜSÜ (ULI) HAKKINDA

Atatürk Havalimanı için yağma forumu toplantısının organizasyonunu gerçekleştiren ULI pek çok ülkede kolu olan bir kuruluş. 1936 yılında kurulmuş ve bugün tüm dünyada 40,000'in üzerinde üyesi var. Kendisini "kâr amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kurumu" olarak tanımlıyor. Kurum kâr amacı gütmüyor ama üyeleri tahmin edileceği gibi kâr amacını bol bol güden patronlardan, finans ve gayrımenkul şirketlerinden oluşuyor.

ULI'nin Avrupa ülkelerindeki etkinliğinin 1990'lı yıllarda başladığı yine kurumun kendisi hakkında verdiği bilgiler arasında. Avrupa ülkelerinde 3,000'in üzerinde üyeleri var.

ULI Avrupa, özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda emlak piyasalarında güçlü bir varlık göstermiş. Şimdilerde Türkiye ve Polonya gibi "yükselen pazarlarda" da aktif olduklarını söylüyorlar.

Türkiye'de 10 yıldan bu yana faaliyet gösteren Kentsel Arazi Enstitüsü (ULI) düzenlediği etkinlikler ile gayrimenkul şirketleri ve ilgili sektörlerden isimleri bir araya getirerek Türkiye pazarını "dünyaya duyurmayı" amaçlıyor. Emlak ve finans piyasalarından isimlerin buluştuğu ULI, kendisine son yıllara damgasını vuran inşaatın "daha fazla geliştirilmesi" görevini biçiyor.

ULI Türkiye'nin hedefleri kurumun internet sitesinde şöyle anlatılıyor:

- Türkiye emlak piyasasına dünya üzerindeki örnek uygulamaları takdim etmek

- Sektöre küresel emlak piyasısyla temas noktası sağlamak

- Kurumsal yapılar, Türk emlak sektörünün finansal derinliği ve sürdürülebilir gelişme hakkında diyaloğu teşvik etmek

- Genç liderlerin yetişmesine katkı koymak

