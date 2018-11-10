Atatürk anıtı önündeki eyleme polis müdahale etti

Ankara'da Ulus Atatürk Anıtı önünde dün akşam yapılan meşaleli eyleme polis müdahale etti. Mimarlar Odası ve Başkent Dayanışması tarafından dün akşam Ulus Atatürk Anıtı'nın aydınlatılmamasını protesto için yapılan meşaleli eyleme polis saldırısında bir kişi gözaltına alındı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Başkent Dayanışması bileşenlerinin katılımıyla yaptığı meşaleli eyleme polis sert müdahalede bulundu.

Başkent Dayanışması Bileşenleri, karartılan ve tüm uyarılara rağmen aydınlatılmayan Ulus Atatürk Anıtı’nı aydınlatmak için, “Atatürk anıtını ve meydanını meşalelerimizle, el fenerlerimizle, mumlarımızla ve projektörlerimizle aydınlatacağız. Karanlığa bir meşale de sen yak” çağrısında bulunmuştu.



Başkent Dayanışması Bileşenleri’nin heykel önünde açıklama yapmalarına izin vermeyen polis, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve eylemcilere sert müdahalede bulundu. Tekmeler ve kalkanlarla eylemcileri anıt önünden uzaklaştırıldı.

Bu sırada birkaç defa arbede yaşandı. Arbede sırasında Mimarlar Odası Ankara Şube'nin bir çalışanı gözaltında alındı. Candan’ın, çalışan serbest bırakılıncaya kadar alandan ayrılmayacaklarını ifade etmesi ve direnmesi üzerine çalışan serbest bırakıldı.

Eylemciler daha sonra meşaleleri ve fenerleri yakarak yürüyüş yaptılar.

'AYDINLATMA EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ülkenin içine düştüğü karanlığı Atatürk anıtının karartılması sürecinde aydınlatmaya gittiğimizde bir kez daha gördük. Bu aydınlatma ya yapılacak ya yapılacak, yapılmadığı sürece aydınlatma eylemlerimize devam edeceğiz" dedi. Oda çalışanının darp edildiğini, meşalelerinin kırıldığını, eyleme katılanlara şiddet uygulandığını belirten Candan "Bugün orada görev yapan tüm görevliler hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

Dün akşamki eyleme Mimarlar Odası Ankara Şube'nin yanısıra Ankara Mali Müşavirler Odası, Ankara Tabip Odası, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Çevre Mühendisleri Odası, Çiğdemim Derneği, Kavaklıderem Derneği ve Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği ile çok sayıda vatandaş ve Başkent Dayanışması Bileşeni katıldı.