Ataması yapılmayan bir öğretmen daha intihar etti

Bir ataması yapılmayan öğretmen daha intihar etti. İngilizce öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt bağ evinde kendini astı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan 'Artık yeter' dedi

AKP önceki gün yapılan 20 bin atamayla övünse de ataması yapılmayan öğretmenler sorunu devam ediyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre Çorum’da, İngilizce öğretmeni Halil Mustafa Bozkurt, yalnız yaşadığı bağ evinde kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. Evde yapılan incelemede "Köpeklerime iyi bakın" yazılı not bulundu.

YILLARDIR ATAMA BEKLİYORDU

Olay, önceki gün Çorum’daki Çomar Barajı yakınlarında meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi’nde İngilizce öğretmenliği yapan Halil Mustafa Bozkurt’tan haber alamayan arkadaşları, öğretmenin bazı günler dinlenmek için gittiği bağ evine bakmaya karar verdi. Eve giden arkadaşları Halil Mustafa Bozkurt’u tavana iple asılı halde buldu. Bozkurt’un arkadaşı ogretmenlerhaber.com’a yıllardır atama beklediğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şunları söyledi:

"Yarım milyona ulaşan ataması yapılmayan öğretmenler sorunun çözümüne ilişkin; iktidar tarafından ısrarla ve bilinçli bir şekilde gerekli adım atılmamaktadır. Özel okul sahiplerine, dini yapılara bütçe ve kamu kaynakları sınırsızca aktarılırken, öğretmen atamalarında bütçe yetersizliği gerekçe olarak sunulmaktadır. Artık yeter!”