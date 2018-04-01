Ataköy sahiline yapılacak proje iptal edildi

Ataköy'de planlanan dev inşaat projesi iptal edildi.

İstanbul'da Baruthane arazisi olarak bilinen Ataköy’deki 60 dönümlük alandaki 7 blokluk dev inşaat projesi iptal edildi.

TOKİ’nin yeni projesine göre arazideki tarihi yapılar restore edilecek, yeşillendirilecek alan sahili ile birlikte halkın kullanımına açılacak.

'KİRALANABİLİR YEŞİL ALAN' OLACAK

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberine göre, mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan Ataköy’deki 60 dönümlük Baruthane arazisi 1991 yılında verilen imar ruhsatına rağmen günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak "kiralanabilir yeşil alana" çevriliyor.

70 METRE BLOK OLACAKTI

Tescilli Baruthane yapılarının bulunduğu Ataköy sahilindeki 160 Parsel EmlakBankası tarafından TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ de araziyi 12 Temmuz 2010’da ‘restore et, işlet’ modeliyle ihaleye çıkarmıştı.

59 bin 800 metrekare turizm ve rekreasyon alanı parsel, üzerindeki tarihi yapıların aslına uygun restorasyonu, anıt ağaçların korunması şartıyla yıllık 6 milyon liradan 49 yıllığına, ihaleye tek katılan Çelebican A.Ş.’ye kiralamıştı. Çelebican firmasının söz konusu araziye Ataköy Blumar adı verilen 70 metre yüksekliğinde 7 blok içeren bir proje gerçekleştireceği açıklanmıştı.