Assos'ta felsefe: Felsefe ve diyalektik

19 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum 2019 yılı ulusal toplantısı, 1-2 Şubat 2019 tarihlerinde, “Felsefe ve Diyalektik” başlığıyla gerçekleştirilecek.

Aristoteles’in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 19 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen (FMV Işık Üniversitesi), Prof. Dr. Türker Armaner (Galatasaray Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Turan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Doğan Göçmen (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Nazile Kalaycı (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Barış Parkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Doç. Dr. Cemil Güzey (Mimar Sinan Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıntılı bilgi ve “online” kayıt için: www.philosophyinassos.org

1 Şubat 2019 Cuma:

14:00 Örsan K. Öymen: “Sokrates, Felsefe ve Diyalektik”

15:30 Nazile Kalaycı: “Antik Çağ'da Şiire Karşı Diyalektik”

17:00 Cemil Güzey: “İhtiyar Adam ve Nehir”

2 Şubat 2019 Cumartesi:

13:00 Türker Armaner: “Fichte ve Zamanın Diyalektiği”

14:30 Doğan Göçmen: “Hegel, Diyalektik ve Felsefenin Bilimselleşmesi”

16:00 Barış Parkan: “Marx’ta Diyalektik”

17:30 Halil Turan: “Diyalektikten Diyalojik İmgeleme: M. M. Bahtin”

Konuşmacılar hakkında:

Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Başkanı (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos'ta Felsefe” projesi Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Herakleitos, Protagoras, Gorgias, Sokrates, Platon, Epikuros, Piron, Sextus, Descartes, Locke, Hume, Nietzsche, Marx ve Sartre. “Hume”, “Tanrı Var mıdır?” ve “Varlık ve Kuşku” (yayına hazırlanmakta) kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Türker Armaner: Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Paris Saint Dennis VIII Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Estetik, Siyaset Felsefesi, 19. Yüzyıl Felsefesi, Spinoza, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Marx, Kierkegaard. “Dalgakıran,” “Taş Hücre”, “Kıyısız” (kısa öykü), “Tahta Saplı Bıçak”, “Hüküm” (roman) ve “Tarih ve Temsil” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı (Profesör). Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Ontoloji, Etik, Siyaset Felsefesi, Descartes, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Kuhn. “Mantık Terimleri Sözlüğü” kitabının (Teo Grünberg, David Grünberg ve Adnan Onart ile birlikte) ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Doğan Göçmen: Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini Edinburgh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Felsefe alanında aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Ekonomi Felsefesi, Hobbes, Adam Smith, Kant, Hegel, Marx, Husserl. “Modern Felsefe: Tarihsel Anlamı, Güncel Mirası; Adam Smith, Hegel ve Marx” ve “The Adam Smith Problem: Reconciling Human Nature and Society in the ‘Theory of Moral Sentiments’ and ‘Wealth of Nations’” kitaplarının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Nazile Kalaycı: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Ontoloji, Antik Yunan Felsefesi, Platon, Aristoteles, Spinoza, Hegel, Marx, Nietzsche, Habermas, Heidegger, Gadamer. “Klasik Düşüncelerin İzinde Güncel Politika Sorunları” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.

Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Ontoloji, Etik, Estetik, Mantık, Dil Felsefesi, Herakleitos, Epiktetos, Aurelius, Hobbes, Nietzsche, Wittgenstein, Hartmann. Alanında birçok makalenin yazarıdır.

Barış Parkan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent). Lisans derecesini Bennington Koleji Felsefe Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Milwaukee Wisconsin Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden, Doktora derecesini Texas Üniversitesi (Austin) Felsefe Bölümü’nden aldı. İlgi ve çalışma alanları: Siyaset Felsefesi, Etik, Uygulamalı Etik, Ontoloji, Marx, Hegel, Whitehead. “Marx” kitabının ve alanında birçok makalenin yazarıdır.