Aslını yok eden suretler

'Tertuliano’nun, yani 'kopyalanmış adamın' hayatına, mesleğine, ailesine, sevgilisine ve onu 'gerçek' yapan insani duyguların ve düşüncelerin hepsine yabancılaşmış olması romanın çatısını oluştururken, aslında pek de tanıdık gelen düzeni de suratımıza çarpar.'

Karakterin bir benzerinin ya da ikizinin olması edebiyat tarihi boyunca çeşitli biçimlerde ele alınmış bir temadır: Asıl karakterin adeta bir kopyası olan bu “öteki” karakter şeytani kötülükte olabilir (tıpkı Dostoyevski’nin Öteki romanında olduğu gibi); ya da asıl karaktere öğüt vermeye gelmiş, onu hizaya sokmaya çalışan bir yansıma olabilir (Jorge Luis Borges’in ‘Öteki’ başlıklı kısa öyküsünde olduğu gibi). Bazen de bu kopya “Doppelgänger” terimi ile adlandırılan, anakarakterin “gölgesi”dir: Onun cesaret edemediği, uygarlığa aykırı olan ve toplum yaşantısına karşı gelen eylemleri gerçekleştiren bir karaktere bürünür (Bu anlamda Robert Louis Stevenson’ın Doktor Jekyll ve Bay Hyde romanını ve Mary Shelley’nin Doktor Frankenstein ile yaratığını hatırlayalım). Asıl karakter ile onun sureti ya da benzeri teması insanlığın ve dolayısıyla edebiyatın en eski mitlerinden biridir.

José Saramago’nun romanı Kopyalanmış Adam (O Homem Duplicado) kişinin benzerinin “öteki” olması üzerinden şekillenen bir metin: Eşinden boşanmış ve bir lisede tarih öğretmenliği yapan Tertuliano Máximo Afonso, aynı okuldaki matematik öğretmeninin tavsiye ettiği filmi izlerken aktörlerden birinin tıpkı kendisine benzediğini şaşkınlıkla ve biraz da korkuyla fark eder.

Tertuliano, kendisinin “kopyası” olan adamla yüz yüze gelip tanışmak ister. Aktörün diğer filmlerini de izledikten sonra görüşme fikri saplantılı hale gelerek ailesiyle, iş arkadaşları ve bir küs bir barışık olduğu Maria da Paz adlı sevgilisiyle olan ilişkilerini de kötü etkilemeye başlar. Adının Antonio Claro olduğunu öğrendiğimiz aktör ile sonunda tanışan Tertuliano böylece geri dönüşü olmayan bir yola da girmiştir: Doğa kanunu gereği, kişi aynı anda iki farklı yerde bulunamaz; bu nedenle Antonio’nun ya da Tertuliano’nun ortadan yok olması gerekir.

Soyunup birbirlerini inceleyen Antonio ve Tertuliano’nun vücutlarındaki yara izleri, doğum lekeleri ve her türlü fiziksel detay aynıdır. Ancak aynı gün ve aynı yılda doğmuş bu iki adamdan Antonio Claro, Tertuliano’dan yarım saat önce doğmuştur. Bu yüzden kopyalanmış olan Tertuliano’dur; fazlalıktır ve gereksiz bir dublördür. Bunun üzerine Tertuliano, Claro’nun yarım saat erken öleceğini söyler:

Eğer bugün tasdik etmiş olduğumuz kadar birbirimizin aynıysak, bizi buluşturan özdeşlik mantığına göre, siz benden önce öleceksiniz, tam olarak otuz bir dakika önce, bu otuz bir dakika boyunca kopya, aslın yerini alacak, asıl kendisi olacak.

Bir daha görüşmemek üzere ayrılan aslı ve kopyası Antonio’nun aklına gelen intikam fikri yüzünden tekrar bir araya gelirler: Sıradan hayatının Tertuliano’nun telefonu ile altüst olmasına sinirlenen Antonio Claro, Tertuliano’dan yer değiştirmelerini ister; böylece evlilik hayatından sıkılan Claro, Tertuliano’nun kız arkadaşı Maria da Paz ile bir gece geçirecektir. Bir günlüğüne hayatlarını değiş tokuş yapan iki adamı –daha doğrusu, aslı ve kopyasını– şiddet dolu bir son beklemektedir.

Romanın başkahramanı Tertuliano Máximo Afonso’nun, anlatıcıya göre, “klasik lezzette bir ismi” olup Afonso zamanla “damakta ekşi bir tat bırakır.” Mezopotamya tarihi okumaya meraklı Tertuliano (Saramago’nun bu ayrıntıda Gılgamış ve benzeri Enkidu’yu düşünmemizi istemiş olabilir mi diye sormadan edemeyiz) romanın başında “depresyon olarak da anılan dönemsel bir ruhsal zayıflığa kapılmış durumdadır.” Matematik öğretmeninin ısrarıyla izleyeceği film de zaten içinde bulunduğu ruh halinden kısa süreliğine de olsa çıkması için bir yoldur. Altı yıl önce boşanan Tertuliano karısının neden ayrılmak istediğini bilmez, hiç de sorgulamaz; aynı şekilde neden evlendiğinin de farkında değildir, bu tür sorulara kafa yormaz.

Başarısız birlikteliğinden geriye, dünyanın kendilerine gümüş bir tepside karşılıksız olarak sunulmasını isteyen çocuklar kalmamış olsa da eskiden öğretmek için doğduğuna inandığı ve başını sokabileceği sıcak bir sığınak olarak gördüğü, Tarih adı verilen ciddi ve eğitici konu, adama uzun bir süredir anlamsız bir külfet ve sonsuz bir başlangıç gibi görünüyor.

Her ne kadar tarih öğretmenliği yapsa da, Tertuliano’nun mesleğine yabancılaşmış olduğunu Saramago’nun ufak ayrıntısından anlayabiliyoruz: “...resmi zarfa geri koydu, zarfı kitaplığın bir rafındaki, hiç okumadığı Sanayi Devriminin Tarihi adlı kitabın arkasına sakladı.”

Kendisiyle sohbet etmek isteyen, filmi tavsiye eden ve onun depresif ruh halinin farkına varan matematik öğretmeni, Tertuliano’nun roman boyunca ilişki kurabildiği, onu iletişime ve rutinden çıkmaya zorlayan yegâne karakterdir. Filmdeki aktörün Tertuliano’ya benzediğinin farkındadır ve belki de Tertuliano’nun da bu durumun farkına varması için ona filmi tavsiye etmiştir. Nedeni ne olursa olsun, son derece sıkıcı ve hissiz bir hayat süren ve bu gerçeğin farkında olmayan Tertuliano, inatla ve takıntılı bir biçimde benzerinin peşine düşer. Ne annesine ne de kız arkadaşına kendi benzerinin varlığından bahsetmeyen Tertuliano, korku ve merakla bu kişiyle yüz yüze gelir.

Diğer yandan, Antonio Claro, bu ikiliden şeytani olanıdır. Tertuliano’nun varlığını tehdit olarak gören Claro görüşmeye silahıyla gelir: Çehov’a göre, ilk perdede görünen silah üçüncü perdede mutlaka patlamalıdır. Claro, zalim planıyla intikam almak ister. Durumdan haberi olmayan Maria da Paz’ı da planına alet etmekten vazgeçmez.

Yaklaşık üç yüz sayfalık romanın sonuna geldiğimizde, en başından Saramago’nun kucağımıza patlamaya hazır bir bomba bırakmış olduğunu anlarız. Romanın sonu, sayfa sayfa işlenen ve giderek artan gerilim ve belirsizlik dolu olay örgüsünün de zirvesidir; sonrası ise “kopya” ile “asıl” olanın birbirine karıştığı, yer değiştirdiği ve “kopyalar” yaratan düzenin devam ettiği bir dünyadır.

Tertuliano’nun, yani “kopyalanmış adamın” hayatına, mesleğine, ailesine, sevgilisine ve onu “gerçek” yapan insani duyguların ve düşüncelerin hepsine yabancılaşmış olması romanın çatısını oluştururken, aslında pek de tanıdık gelen düzeni de suratımıza çarpar.