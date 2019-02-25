CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Anketlere güvenmiyorum' açıklamasıyla ilgili 'Bunu demesinin temel nedeni şudur; aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "anketlere güvenmiyorum" açıklamasına ilişkin konuştu.

Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bunun demesinin temel nedeni şudur; aslında kaybettiğini o da fark ediyor, fakat içine sindiremiyor. Ancak içine sindirecek, gerçeği kabul edecek. Sorun şurada; Erdoğan büyük bir itibar kaybına uğradı. Hala bunu farkında değil" dedi.

"Erdoğan artık eski Erdoğan değil. İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde Keçiören'de mütevazı bir evde kalıyordu. 'Ben halk adamıyım, halk gibi yaşayacağım' diyordu. Şimdi Türkiye'nin gerçeklerinden, halktan koptu ve saraya çekildi" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun farkında değil. Sarayda oturup, sarayın balkonuna çıkıp, yüzlerce metre öteden halkı selamlamak hangi demokraside vardır? 3 bin kişilik koruma ordusuyla miting yapmak hangi demokrasilerde vardır? Bütün yetkileri aldı. Mücadele ederek, Cumhuriyet'le kazandığımız yetkiler, büyük ölçüde saraya verildi. Oysa bu yetkileri parlamentoya veren halktı" ifadelerini kullandı.