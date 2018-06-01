Aslı Erdoğan hastaneye kaldırıldı

Yazar Aslı Erdoğan, bir süredir yaşadığı Frankfurt’ta hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

Türkiye- Almanya Kültür Forumu’nun verdiği bilgiye göre yazar Aslı Erdoğan, Frankfurt'ta hastaneye kaldırıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, doktorlar sağlık sorunlarının Türkiye'de yaşadığı cezaevi sürecinden kaynaklandığını düşünüyor.

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada “örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak” iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, "örgüt üyeliği" suçlaması ile de tutukluğu devam etti. Aslı Erdoğan 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edildi.