Askerlik süresi değişiyor: Kalıcı bedelli geliyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'Köklü değişim olacak' dediği askerlik sisteminden ilk bilgiler sızmaya başladı. Buna göre kısa dönem ve uzun dönem ayrımı sona erecek, 9 ay tek tip askerlik olacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sinyalini verdiği askerlik sistemindeki değişiklik hazırlıkları hızlandı.

Bakan Akar'ın, “Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" açıklaması sonrası yeni düzenlemenin ilk ayrıntıları belli oldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes için 9 aylık tek tip askerlik dönemi gelecek. Ancak bu 9 ayın 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olacak. Kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hâkim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek.