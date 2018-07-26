Askerlik 9 aya düşürülüyor: Sadece 3 ayı zorunlu olacak

AKP'nin hazırlıklarını yaptığı yeni askerlik sistemine göre, 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir daha bedelli askerliğe gerek kalmadan, yeni ve kalıcı bir askerlik sistemi getireceklerini açıklarken, AKP'nin hazırladığı yeni sistemin detayları ortaya çıktı.

Bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçilene kadar, herkes için 9 ay süreyle ve tek tip olması öngörülüyor. 3 ay temel eğitim yapılması, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek.