'Askerlerin neden donduğu araştırılsın' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

Dersim'de donarak yaşamını yitiren iki asker için verilen araştırma önergesi AKP'nin oylarıyla reddedildi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Dersim'de 26 Ekim'de donarak yaşamını yitiren iki askere ilişkin bir araştırma önergesi verdi.

Önerge, AKP’nin ret oylarıyla Meclis’ten geçemedi.

Kararı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter üzerinden duyurdu.

Özkan, "AKP 'ARAŞTIRILMASIN' DEDİ! Tunceli'de donarak şehit düşen askerlerimizle ilgili verilen önerge AKP'nin oyuyla reddedildi. Unutma bunları Türkiye" ifadelerini kullandı.