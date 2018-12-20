Askeri fabrika özelleştiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki I. Ana Bakım Fabrikası özelleştirme kapsamında alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1.8 milyon metrekare üzerine kurulu I. Ana Bakım Fabrikası özelleştirme kapsamında alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı fabrikanın işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olması öngörülüyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2019’a kadar tamamlanacak.

Fabrikada TSK’ya yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ve MSB kontörlünde yeni yatırımların yapılması da dahil olmak üzere ihale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak hususlar, ÖİB ve MSB tarafından belirlenecek.