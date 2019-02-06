‘Askeri casusluk’ kumpas davasında 3 tahliye

İzmir’de cemaat kumpası olduğu ortaya çıkan ‘askeri casusluk’ davasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla 18’i tutuklu 91 polisin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

İzmir'de, “FETÖ/PDY üyesi oldukları” ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan "askeri casusluk” davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla 18'i tutuklu, 91 polisin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 3 sanığı tahliye etti.

İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği “askeri casusluk” adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve “FETÖ” üyesi oldukları öne sürülen 91 polis hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada savcı geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. 91 sanıktan 31'inin “görevi kötüye kullanma” ve “terör örgütü üyesi olma” suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi ihmal” ve “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatını, firari 18 sanığınsa dosyasının ayrılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Memduh Tosun, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını belirterek savcının iddiasını kabul etmedi. Bir diğer tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock'u kullandığını itiraf etti. Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya'da hesabının bulunduğu, ancak talimatla para yatırmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan Ali Bekar, Hanifi Aydın ve Yasir Çakmak'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmada 15 tutuklu sanık kaldı.

