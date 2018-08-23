Askere işsizlik maaşı

Askere gidenlere dönüşlerinde işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşı ödemesi yapılabilecek. Aynı durum bedelli askerlikten yararlanacaklar için de geçerli olacak.

Bedelli askerlikten yararlanacak olanlar da işsizlik maaşından yararlanabilecek.

Posta Gazetesi’nin haberine göre, askerden önce sigortalı olarak çalışan ve görev zamanı ayrılanların tazminat, işsizlik maaşı ve döndükten sonra aynı işyerinde çalışma hakları bulunuyor. Askerlik nedeniyle işten ayrılanlar diğer şartları taşımaları halinde işsizlik maaşına da hak kazanıyorlar. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için de bu imkan geçerli.

1475 Sayılı Yasa’ya göre; askere giden çalışanlar için işsizlik maaşı imkanı da doğuyor. Çünkü işten askerlik sebebiyle ayrılan çalışanlar tazminatlarının yanında işsizlik maaşı da almayı hak ediyorlar. Bunun için öncelikle prim şartları var.

Tüm çalışanlar için işsizlik maaşı alma şartları askere gidenler için de geçerli. Son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi gerekiyor. Yine son 120 günde de kesintisiz primin ödenmesi şartı bulunuyor. Bu şartları taşıyanlar askere gidince tazminatla birlikte işsizlik maaşını da hak ediyor. Bunun için çalışanlar SGK’ya askerlik dolayısıyla ayrıldıklarını bildirecekler.