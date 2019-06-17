'Askere hastalıklı et' açıklaması

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, TSK'ye hastalıklı et verildiği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı yapılan etlerin hastalıklı olduğu iddiasını yalanladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapmış olduğumuz protokol gereği, teslimatı yapılan tüm et ve et ürünlerimizde hiçbir şekilde sağlıksız et veya bunlardan elde edilen işlenmiş ürünler kullanılamaz ve bugüne kadar da kullanılmamıştır. Bu iddialarda bulunan kişi ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Et ve Süt Kurumumuzun 'sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi' konusundaki hassasiyetinin devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunarız" denildi.