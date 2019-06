Askerde dayağa soruşturma başlatıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan M.S.K., şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneden darp raporu alıp, emniyette şikayetçi oldu.

Kışlaya gittiği günden beri üst devreleri ile komutanlarının kendisine kötü davrandığını belirten M.S.K., en son yemekhanede komutanın ve askerlerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Göz çukurunda 3 kırık belirlenen ve yarın ameliyat edilecek M.S.K.'nin iddialarıyla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

M.S.K., bir komutanının kendisine "Üst devrelerine saygılı olacaksın. Şikayet etmeyeceksin. Yoksa seni koğuşta boğdurturum. Seni öldürürler" dediğini öne sürdü.

GÖZ ÇUKURUNDA ÜÇ KIRIK

M.S.K., yaşadıklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Çarşı iznine çıkmıştım. Çarşı izninde alkol aldığım için kışlaya dönünce nöbetçi komutan bu konu hakkında tutanak tuttu. Daha sonra koğuşa çıktım. Koğuşta dolabımı açıp içinden bir şey alırken, üst devredeki erlerden biri bana yumruk attı. Sonra ben yere yığılıp kaldım. Beni neden dövdüğünü anlamadım. Daha sonra arkadaşlarım araya girerek beni kurtardı. O an dövüldüğüm için sinir krizi geçirdim. Nöbetçi astsubay beni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne götürdü. Hastanede bana sakinleştirici iğne yaptılar sonra alaya döndüm.

Yemekhanede bana vuran Ş.O. ile karşılaştım. Beni görünce birden ayağa kalktı. Ben de bana vuracağını düşünüp refleks olarak onu ittirdim. O sırada yemekhanede bulunan nöbetçi amir M.Y. beni boğazımdan tutup yere yatırdı. M.Y. ile üst devrede bulunan yaklaşık 10 kişi beni yerde tekmeleye başladı. Daha sonra arkadaşlarım araya girdi. M.Y. beni kollarımdan tuttu. O sırada üst devrelerden biri olan er Y.Y. gözüme yumruk attı. O an görme yetimi kaybedip kendimi yere attım. Gözümden kan geliyordu. 'Buz verin' diye bağırdım ama hiçbir şey yapmadılar. Başka bir komutan gelip beni oradan aldı ve hastaneye götürdü. Doktor, göz çukurunda 3 yerde kırık olduğunu söyledi ve 1 hafta rapor yazdı.