Aşı karşıtı siyasetçi suçiçeğinden hastaneye kaldırıldı

Aşı karşıtı İtalyan siyasetçi Massimiliano Fedriga, suçiçeği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Fedriga, dört gün hastanede kaldı.

İtalya'nın aşırı sağcı Lig partisinden Massimiliano Fedriga, suçiçeği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Fedriga, aşı karşıtlığıyla tanınıyordu.

İtalyan siyasetçinin dört gün boyunca hastanede yattığı açıklandı. Lig partisinin lideri Matteo Salvini'ye yakın bir isim olarak bilinen Fedriga, çocuklara yapılan zorunlu aşılara da karşı çıkıyor.

İtalya'da 2017'de yaşanan kızamık salgınının ardından çocukların okula devam edebilmeleri için aşı olmaları zorunlu hale getirilmişti.

Fedriga, o zaman iktidarda olan Demokratik Parti'nin aşıyı zorunlu hale getirmesinin "Stalinist bir uygulama" olduğunu savunarak, aşının "dayatıldığını" öne sürmüştü.