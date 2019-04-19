Asgari ücretlilerle dalga geçen AKP'liden yeni açıklama: Hodri meydan

Çay-simit hesabı yaparak açlık sınırının altında olan asgari ücreti öven AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Biz Türkiye'yi kişi başına düşen 3 bin dolarlardan, 10 bin-11 bin dolarlara getirdik. 230 milyar dolar olan Gayri Safi Milli Hasılamızı 850-860 milyar dolarlara çıkardık. 30 milyar dolarlar olan ihracatımızı 169 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi bir Türkiye iken, 3.5 Türkiye haline getirdik' dedi.

Açlık sınırının altında olan asgari ücreti savunan sözleriyle tepki çeken AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kendini savundu.

"Gerçek araştırılır. Hakikat nedir bilinir, ona göre söz söylenir. Onların çağrısına da, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına da 'hodri meydan' diyorum. Hem biz, hem de sayın Kılıçdaroğlu, önce 2002 verilerine göre 1 ay yaşayalım, sonra da 2019 verilerine, asgari ücretine göre beraber bir ay geçirelim; ondan sonra da karşılıklı olarak bir değerlendirelim bakalım, AK Parti nereye getirmiş alım gücünü" diyen Akbaşoğlu, "Herhalde bunlardan habersiz sayın Kılıçdaroğlu. Biz Türkiye'yi kişi başına düşen 3 bin dolarlardan, 10 bin-11 bin dolarlara getirdik. 230 milyar dolar olan Gayri Safi Milli Hasılamızı 850-860 milyar dolarlara çıkardık. 30 milyar dolarlar olan ihracatımızı 169 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi bir Türkiye iken, 3.5 Türkiye haline getirdik" ifadelerini kullandı.