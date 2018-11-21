'Asgari ücretliden vergi alınmasın' teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Başkanlığına sunulan ve asgari ücretlilerden vergi alınmamasını öngören düzenlemenin temelini oluşturması amacıyla meclis araştırması açılmasını öneren teklif, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

TBMM Başkanlığına sunulan ve asgari ücretlilerden vergi alınmamasını öngören düzenlemenin temelini oluşturması amacıyla meclis araştırması açılmasını öneren teklif, AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, 14 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanlığı'na asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için gereken incelemenin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla araştırma önergesi vermişti. Asgari ücretle çalışanlardan vergi alınmamasına yönelik verilen önergede, "İş gücünün önemli bir kısmını oluşturan ancak refah seviyesi açısından beklenen noktada bulunmayan asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi için ücretleri üzerinden alınan her türlü vergiden muaf tutulmaları gerekmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın temelini oluşturması ve asgari ücretli çalışanlarla ilgili detaylı bilgi havuzuna ulaşılması amacıyla, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105 maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz" ifadeleri yer almıştı.

AKP VE MHP'LİLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

"Asgari ücretli çalışanların gelir seviyelerinin iyileştirilmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması için gereken tedbirlerin alınması" ile ilgili araştırma önergesi AKP'nin ret, MHP'nin çekimser oyu ile reddedildi.