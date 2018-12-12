Asgari ücret komisyonunun ikinci toplantısı yarın yapılacak

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak.

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı 6 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

SON TOPLANTI BAKANLIKTA

Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak.

Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor.

TİSK’in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.

TÜRK-İŞ’İN TEKLİFİ: 2 BİN TL+ %25 ENFLASYON VE REFAH PAYI

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ilk toplantı öncesi yaptığı açıklamada 2.000 TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söylemişti.