Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacak. DİSK, 2019 yılı için asgari ücret talebini net 2 bin 800 TL olarak açıklamıştı.

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Toplantıda işçileri temsilen Türk-İş bulunacak. Patronları temsilen adan kurumsa Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) olacak.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLİYOR

Önceki senelerden farklı olarak bu yıl gözler komisyonda ilk kez yer alacak asgari ücretli çalışanda olacak. Kamuoyunun merak ettiği bu kişinin, Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

Yasa gereği 5'er işçi, patron ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarınki ilk toplantısının ardından işçi ve patron ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

'DÖRT KİŞİLİK AİLE DİKKATE ALINARAK BELİRLENMELİ'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, bu ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, "Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli" dedi.

Irgat, bu yıl ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçinin Türk-İş heyetinde yer alarak komisyona katılacağını anımsatarak, bu işçinin komisyonda asgari ücretle geçinmenin zorluklarını anlatacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NET 1603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

DİSK'İN ÖNERİSİ 2 BİN 800 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirmesi beklenirken DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı.

Basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir" dedi.