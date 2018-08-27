Asgari ücret 1603 lira, açlık sınırı 1812 lira!

Asgari ücretin 1603 lira olduğu Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmaya göre açlık sınırı 1812, yoksulluk sınırı ise 5904 lira oldu.

Asgari ücretin 1603 lira olduğu, milyonlarca emekçinin işsiz olduğu Türkiye'de, açlık ve yoksulluk sınırı yükselmeye devam ediyor.

Açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yaptığı araştırmayı açıklayan Türk İş, "Döviz, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artış derken temel gıda madde etiketleri de değişti ve geçim şartları daha da ağırlaştı. Gıda harcaması tutarındaki 12 aylık artış oranı da Ocak 2004’den bu yana ilk kez yüzde 20’leri gördü" ifadelerini kullandı.

Türk-İş araştırmasının 2018 Ağustos ayı sonucuna göre açlık ve yoksulluk sınırı şöyle:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.812,47 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.903,80 TL,

Bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2.225,54 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 74 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 TL artmıştır. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 TL ve 666 TL oldu. Son biryılda mutfağa gelen ek yük 308 TL ve aile bütçesine gelen ek yük 1.002 TL arttı.

Asgari ücretin yürürlüğe girdiği Ocak 2018 ayında 1.989,20 TL olan tekbir işçinin geçimi için yapması gereken aylık harcama bu ay 2.225,54 TL’ye yükseldi. Böylece asgari ücretle aradaki fark 386 TL’den 622 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim 2018 Ağustos ayında şu şekilde gerçekleşti: