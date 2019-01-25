ASELSAN'dan ayrılan mühendis sayısı açıklandı: Birkaç yüz...

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’dan çok sayıda mühendisin ayrıldığı haberlerini doğruladı.

ASELSAN, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ'den (TAİ) çok sayıda mühendisin ayrıldığı haberlerine ilişkin ilk açıklama ASELSAN'dan geldi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, kurumdan ayrılanlar olduğunu doğruladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Görgün, ayrılanların sayısını ise "Birkaç yüz mertebesinde, bir, iki yüz" diyerek açıkladı.

Görgün, "Yurt dışına gidenler de var. Belli ülkelere gidenler var. Bunların yönlendirmelerle ya da çeşitli firmaların el atması ile olduğu söyleniyor. İnceliyoruz. Ancak ciddidir denilecek bir şey yok ASELSAN özelinde" dedi.

Ayrılanların neden ayrıldıkları konusunda araştırma yapıldığı, mühendislerin ayrılmalarını durdurmak için de ücretlerinin artırıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

ASELSAN’ın bir dönem üretimleri ya da istifalarla değil, şüpheli ölümlerle gündeme gelmişti.

2006’da mühendis Hüseyin Başbilen, 17 Ocak 2007’de mühendis Halim Ünal, 26 Ocak 2007’de mühendis Evrim Yançeken, 5 Mayıs 2008’de zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getiren ASELSAN bağlantılı mühendislerden Zafer Oluk ve 9 Ekim 2007’de Burhaneddin Volkan, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. 25 Ocak 2013 tarihinde de bir başka ASELSAN mühendisi Hakan Öksüz, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ocak 2015'te ASELSAN’da çalışan 28 yaşındaki mühendis Erdem Uğur evinde ölü bulunmuştu. Kasım 2017'de ise ASELSAN elektronik yüksek mühendisi Kerem Parıldar, bir binanın 14. katından kendisini atarak hayatına son verdi.