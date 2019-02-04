Arzu Sabancı'dan Malta vatandaşlığı açıklaması: Vatan sevgisi her şeyden mühim

Sabancı Ailesi'nden birçok ismin Malta vatandaşlığına geçmesine ilişkin konuşan Arzu Sabancı, 'Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta'dan vatandaşlık alan' dedi.

Sabancı Ailesi'nin birçok üyesinin Malta vatandaşlığına geçmesi tartışma konusu olurken, Arzu Sabancı konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Arzu Sabancı, "Sabancı Ailesi'nden bazı kişilerin Malta vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Siz de Malta'dan vatandaşlık aldınız mı?" sorusuna, "Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta'dan vatandaşlık alan. Ama biz buna gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir" yanıtını verdi.