Artvin'i talan edecekler: Yine Cengiz ve Kalyoncu!

Kanadalı firmanın Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları için yapılan doğa katliamına tepkiler sürerken Artvin’de Milli Park sınırları içinde yer alan bölgede maden aranması için 3 ihale yapıldı. İhaleleri iktidara yakın patronlar Cengiz ve Kalyoncu aldı.

Kaz Dağları’nda gerçekleşen talandan dolayı Kanadalı Alamos Gold şirketine ve hükümete tepkiler sürerken, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Artvin’de Milli Park alanında maden araması için ihale açtı.

İktidara yakın patronlar, Mehmet Cengiz’le Ömer Faruk Kalyoncu'nun sahibi olduğu şirketler Artvin'de maden arama ruhsatı için MAPEG’in düzenlediği üç ihaleyi kazandı.

KORUMA ALTINDAKİ ALAN TALAN EDİLECEK

MAPEG, 18 Temmuz'da Artvin'de 125 endemik bitkiyi barındıran, koruma altındaki Hatila Vadisi Milli Parkı sınırlarını da içine alan üç sahayı ayrı ayrı 423 bin 407 TL taban bedeliyle ihaleye çıkardı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, ihaleye konu olan 1320.48, 1906.09 ve 905.36 hektarlık üç alanın ihalesini de Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Akcan Madencilik ve Ömer Faruk Kalyoncu'ya ait olan Zirve Holding ortaklığındaki Artvin Maden İşletmeleri AŞ kazandı. Toplam 4 bin 132 hektarlık alan, maden arama ruhsatı için Artvin Maden İşletmeleri AŞ’ye verildi. Şirket 19 Temmuz-1 Ağustos arasında her bir saha için 450 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin TL'lik ihale bedelini yatırdı.

CENGİZ'İN ARTVİN'DE MADEN ARAMASINDA SÖZ SAHİBİ OLDUĞU ALAN 8 BİN HEKTARI GEÇİYOR

Hazırlanan ihale şartnamesine göre Artvin Maden İşletmeleri AŞ’nin iki ay içinde ruhsat başvurusu yapması lazım. Yeni alınan ihalelerle birlikte Cengiz Holding'e ait Cerattepe maden sahası ile Hatila Vadisi Milli Parkı arasındaki boşluk da kapanmış oldu.

Son ihaleyle birlikte Mehmet Cengiz'in Artvin'de maden aramasında söz sahibi olduğu alan ise 8 bin hektarı geçiyor. 5177 sayılı Maden kanuna göre, enerji hammaddeleri, gümüş, bakır, altın, çinko, demir gibi metalik madenler, endüstriyel hammaddeleri ve radyoaktif maddeleri içinde barındıran dördüncü grup madenler için 2 bin hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı müracaatı yapılabiliyor.

Cengiz ve Kalyoncu'ya ihale edilen dördüncü gruba ait alanların ise bu düzenlemeye göre yeniden ruhsatlandırıldığı görülüyor. Cengiz ve Kalyoncu, tek tek 2 bin hektarı geçmeyecek şekilde ruhsat başvurusu yapacaksa da ihale sonrası alacakları ruhsat toplamda 4 bin hektarı geçmiş oluyor.