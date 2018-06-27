Artık Başbakanlık da yok: Çankaya Köşkü'nün akıbeti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını Saray'a taşıması sonrası Çankaya Köşkü, Başbakanlığa devredilmişti. Yeni sisteme geçişle birlikte başbakanlık görevi de tarihe karışınca Köşk'ün yeni akıbeti belli oldu.

2014’te Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Beştepe’ye inşa edildi ve 91 yıl Türkiye’nin yönetim merkezi olan Köşk, Başbakanlık olarak kullanılmaya başlandı. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmalarını yaptığı Köşk, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmaya devam edecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Köşk’ü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını Köşk’te düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’ta da Erdoğan’a vekalet edecek Cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için 1921 yılında yapılan Çankaya Köşkü, Atatürk’ün ardından İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’e hem konut hem çalışma binası olarak hizmet verdi. Abdullah Gül, çalışma ofisi ve resmi törenler için Çankaya Köşkü’nü kullansa da konut olarak Dışişleri Bakanlığı konutunu tercih etmişti.