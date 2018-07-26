Artan risklere rağmen Akbank'tan 3,3 milyar TL net kâr

Akbank, 2018'in ilk altı ayında 3 milyar 280 milyon TL net kâr elde etti. Buna karşın uluslararası kuruluşlar bankanın risk altında olduğunu bildiriyor.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2018 yılının ilk altı ayında 3 milyar 280 milyon TL net konsolide net kar elde ettiğini belirtti.

Binbaşgil, "2018’in ilk altı ayında aktiflerimiz 368 milyar TL’nin üzerine çıktı. 227 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 285 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, geçen yılın sonundan itibaren yüzde 7,7 artarak 241 milyar seviyesine ulaştı. Mevduatımız geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,2 artarak 218 milyar TL seviyesine geldi. Bu dönemde bankamız, 4 milyar 162 milyon TL brüt karından 882 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 3 milyar 280 milyon TL net konsolide kar elde etti." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA GÖRE RİSK ARTTI

Buna karşın JP Morgan ve Fitch, Akbank'ın riski yüksek bankalar arasında olduğunu söylüyor.

Uluslararası kuruluşların aktardığına göre Akbank, Grup 2 kredi oranı en yüksek bankalar arasında.

JP Morgan, Akbank için tavsiyesini “nötr”den “ağırlığını azalt”a çekmişi.