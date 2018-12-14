Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikadan dumanlar yükseliyor.

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Yanan fabrikadan dumanlar yükseliyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.

İKİ YILDA 300'DEN ÇOK FABRİKA YANGINI

İki yılda 300'den fazla fabrika yandı. Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasına göre, bu yılın ilk altı ayında kimya ile ilişkili sektörlerde en az 119 endüstriyel patlama ve yangın gerçekleşmiş. Mobilya, kâğıt ve ağaç sektöründe yaşanan yangınlar bu sayıya dâhil değil.

Yangın ve patlamalar nedeni ile geçen yıl en az 20 işçi hayatını kaybetti, en az 308 işçi yaralandı. 2018 yılı verileri bu yangınlarda yüzde 52 oranında artış olduğunu gösteriyor.